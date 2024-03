TV Pokémon su Nintendo Switch, iOS, Android e Smart TV è ufficialmente chiuso

Se si prova ad avviare l'applicazione tramite Nintendo Switch si riceve un messaggio di questo tipo: " Codice Errore: 2124-4609 Questo servizio online è terminato. Grazie per l'interesse dimostrato."

Come era già stato annunciato a gennaio, il servizio TV Pokémon su Nintendo Switch, iOS, Android e Smart TV è ora ufficialmente terminato e non è più possibile utilizzare l'applicazione.

TV Pokémon, a cosa serviva?

Il logo di TV Pokémon

Questa app/browser, reso disponibili sull'eShop di Switch nel 2021, ha permesso ai fan di guardare gratuitamente una selezione di episodi della serie TV animata di Pokémon.

Se volete continuare a guardare l'anime dei Pokémon, potete ancora vederlo su piattaforme come YouTube, Netflix, Prime Video e altri servizi. Le varie stagioni sono infatti spezzate in vari servizi, anche a seconda della regione del mondo presa in considerazione.