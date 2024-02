Amazon Prime Video, le pubblicità arrivano anche in Italia: ecco quando e come evitarle

Amazon Prime Video vedrà l'arrivo delle pubblicità anche in Italia, dopo l'introduzione di questa misura negli Stati Uniti a gennaio. Quando, esattamente? Il 9 aprile, e per evitarle bisognerà pagare un supplemento da 1,99€ al mese.

Annunciata lo scorso settembre, l'introduzione delle pubblicità su Prime Video è stata giustificata da Amazon come una mossa necessaria per poter "continuare a investire in contenuti di qualità" e "supportare il mantenimento della qualità e della quantità dei contenuti inclusi in Prime Video".

Sia chiaro: allo stato attuale l'abbonamento a Prime Video, incluso nella sottoscrizione ad Amazon Prime da 49,90€ annuali che offre anche tutta una serie di altri vantaggi, resta il più conveniente fra le varie piattaforme streaming e anche a fronte di 1,99€ mensili in più lo scenario non cambierebbe.