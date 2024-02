Apple AirPods Pro (2ª gen) con custodia MagSafe a un nuovo prezzo minimo storico su Amazon

Apple AirPods Pro (2ª generazione)

Apple AirPods Pro (2ª generazione)

Le Apple AirPods Pro (2ª generazione) dispongono del chip Apple H2, con cancellazione del rumore migliorata rispetto ai precedenti modelli e suono tridimensionale di qualità superiore.

Supporta svariate modalità, come Trasparenza (per sentire ciò che ti circonda) e Cancellazione attiva del rumore (per eliminare ogni distrazione). Non manca poi la modalità Rilevamento conversazione (per udire la voce di chi ti è vicino) e anche Volume personalizzato (che adatta in modo automatico l'audio in base a quello che stai facendo).