Final Fantasy 7 Rebirth vicino al perfect score su Famitsu, voti ottimi per Unicorn Overlord

Famitsu, la testata videoludica più famosa in Giappone, ha pubblicato i voti delle recensioni della settimana, che includono anche l'attesissimo Final Fantasy 7 Rebirth e anche Unicorn Overlord, il JRPG strategico di Atlus e Vanillaware.

L'ultima fatica di Square Enix ha mancato di poco il punteggio pieno, accontentandosi di un comunque un eccezionale 38/40. In totale, Final Fantasy 7 Rebirth ha ottenuto tre 10 su quattro, ma non ha convinto del tutto uno dei recensori della testata, che ha preferito assegnargli un 8. Si tratta dell'ennesima conferma della strepitosa accoglienza da parte della stampa internazionale. A tal proposito, ecco la nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth.

Il giudizio è stato uniforme, invece, per Unicorn Overlord che ha totalizzato un ottimo 36/40 con un poker di 9. Si tratta, tra l'altro, della prima recensione in assoluto per il titolo Vanillaware, in attesa delle altre recensioni in arrivo nei prossimi giorni. Helldivers 2 al contrario non sembrerebbe aver impressionato più di tanto Famitsu, ottenendo una valutazione complessiva di 30/40. Ricapitolando, ecco tutti i voti di questa settimana: