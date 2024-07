La demo di Visions of Mana è ora disponibile su PC, PlayStation e Xbox

È disponibile la demo di Visions of Mana su PC, PlayStation e Xbox, presentata da Square Enix con il trailer che potete vedere in calce. La versione di prova del gioco può essere scaricata gratuitamente da Steam, PlayStation Store e Xbox Store, e offre un assaggio dell'esperienza completa.

Esattamente a un mese dal lancio ufficiale di Visions of Mana, avremo dunque modo di conoscere il mondo incantato che fa da sfondo a questa avventura, nonché Val e Hinna, i due amici che si faranno carico di una missione non da poco: trovare un modo per salvare il mondo.

Hinna è infatti stata scelta per compiere un sacro pellegrinaggio fino all'Albero del Mana, la fonte essenziale dell'energia che muove il cosmo, e a Val viene affidato il ruolo di guardiano: dovrà proteggerla dalle insidie che si presenteranno lungo il cammino.

I due protagonisti si troveranno dunque alle prese con un viaggio emozionante, che li porterà ad attraversare scenari suggestivi e a incontrare personaggi affascinanti, che gli racconteranno la propria storia e andranno ad arricchire il comparto narrativo del gioco.