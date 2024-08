Catwoman nel cosplay di missbrisolo ci abbaglia con il suo costume in lattice aderente

Catwoman è spesso associata a Batman . Pur essendo una criminale, la donna non è una "cattiva" e alle volte aiuta anche il Cavaliere Oscuro o si scontra con lui per poi finire col sedurlo.

Le fotografie del cosplay di Catwoman

missbrisolo ha ricreato in modo perfetto Catwoman nel proprio cosplay, con tre scatti fotografici di alta qualità che mettono in mostra tutti i dettagli del costume. La cosplayer non dimentica ovviamente anche i dettagli, tra occhialoni e frustra, arma principale della donna, usata anche come strumento per facilitare i suoi furti.

Se amate Catwoman, allora dovreste vedere Catwoman nel cosplay di sunnysalina è in versione Arkham Knight e ci strega con lo sguardo. Ecco anche Catwoman nel cosplay di lindsayrileycosplay ci incanta con il suo sguardo felino. Chiudiamo con Catwoman nel cosplay di wyvern_of_wales vi incanta con gli occhi e non solo.