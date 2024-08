Assassin's Creed Shadows sarebbe già previsto per Nintendo Switch 2 e non sarebbe il solo in sviluppo

Assassin's Creed Shadows è previsto per PC, PS5 e Xbox Series X | S, oltre che su una limitata selezione di dispositivi mobile Apple, ovvero le uniche piattaforme in grado di riprodurlo. O forse no? Secondo un nuovo rumor Nintendo Switch 2 sarà una delle piattaforme sulla quali il gioco sarà pubblicato, insieme ai port di alcuni giochi precedenti della saga.

La fonte di questa nuova voce di corridoio è l'utente francese Nash Weedle. Il tutto è stato parzialmente corroborato da Necro Felipe, Editor in Chief di Universo Nintendo, che si è dimostrato in passato una fonte credibile per i leak di Nintendo. Precisamente Felipe ha corroborato il port di Assassin's Creed Shadows.

Indipendentemente dalla credibilità delle fonti, si tratta solo di rumor e non di informazioni ufficiali, quindi bisogna prendere il tutto con le pinze.