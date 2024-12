Un video del LEGO James Bond cancellato è emerso online, doveva essere un gioco basato su 007

In ogni caso, è possibile vedere l'interpretazione in stile LEGO del personaggio di James Bond e alcune di quelle che potevano essere le situazioni del gioco, che riprendono elementi tipici della serie ma con la classica ironia di TT Games.

Un vero e proprio gioco di LEGO 007

In effetti, la fonte d'ispirazione sembra particolarmente adatta a una reinterpretazione in stile LEGO, considerando la presenza di veicoli, gadget e situazioni sopra le righe. Su Reddit sono emersi anche alcuni retroscena sulla questione, ovviamente in via non ufficiale.



Inizialmente, sembrava che tale video fosse legato a contenuti previsti per LEGO Dimensions, ma secondo un'indiscrezione si trattava di un pitch per un vero e proprio nuovo videogioco di LEGO incentrato su 007, che però non si è concretizzato.

"Questo accadeva intorno al 2016 e la LEGO non era soddisfatta della violenza e delle allusioni sessuali", ha riferito l'utente LEGOGameMuseum. "I personaggi chiamati Pussy Galore e Plenty O'Tool non avrebbero funzionato in un gioco LEGO per famiglie. Anche se sono sicuro che Tt avrebbe potuto farlo funzionare. TLG in questi giorni sembra più disposta a provare cose diverse nei giochi, quindi potenzialmente potrebbe essere rivisitato, il più grande ostacolo per Tt sarebbe Warner Bros che li costringe ad attenersi all'IP di proprietà".

"Questo non era in realtà per l'anno 3 di Lego Dimensions [come descritto nel thread su Reddit], ma è stato prodotto per convincere The Lego Group a dare l'ok per un gioco completo, ed è stato realizzato durante l'ultimo anno di lavorazione di Dimensions, quando TT sapeva che Dimensions non avrebbe avuto un terzo anno di contenuti", ha riferito la fonte.

Il video non sembra collegato a un film specifico della serie, quanto piuttosto a un insieme di situazioni e rimandi che si estendono per tutto il franchise.