Come gira Tomb Raider IV-VI Remastered su PS5 e Xbox Series X|S? Aspyr svela risoluzione e framerate

Il mese di febbraio sarà davvero molto intenso in termini di nuove uscite, ma per i fan sfegatati di Lara Croft quello con la raccolta Tomb Raider IV-VI sarà sicuramente un appuntamento imperdibile. In attesa del lancio su PC e console, in programma per il 14 febbraio, gli sviluppatori di Aspyr hanno svelato i target di risoluzione e framerate per PS5 e Xbox Series X|S.

Intervistato da GamingBolt, il brand manager Matthew Ray ha riferito che i giochi della raccolta gireranno con una risoluzione 4K e a 60 fps sia su PS5 che su Xbox Series X, mentre su Xbox Series S scendiamo a 1440p e 60 fps. Purtroppo in questa occasione non è stato condiviso nessun dettaglio in merito alla versione Nintendo Switch e delle console di vecchia generazione di Sony e Microsoft.