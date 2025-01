ARK è un caso emblematico del successo che i survival sono in grado di riscuotere su una buona fetta di utenza, ma la sua affermazione è dovuta anche dalle sue caratteristiche peculiari che fanno leva su elementi di fascino indiscutibile. Possiamo riassumerli in "dinosauri e armi", un connubio che nei videogiochi ha già trovato espressioni piuttosto fortunate in varie declinazioni, basti pensare a Turok o la serie Horizon, per fare un paio di esempi. La grande intuizione di Studio Wildcard è stata usare questi elementi per costruire un survival, unendo così la meccanica di questo genere - per molti irresistibile - a una caratterizzazione che può attirare un buon numero di persone. Probabilmente in questa combinazione si trova il segreto del successo di ARK, che può ancora contare su una folta community nonostante sia sempre stato funestato da numerosi problemi tecnici e organizzativi.

In tutto questo non poteva mancare una traduzione in ambito mobile, che è arrivata in effetti in due fasi distinte, considerando che quest'ultima è a tutti gli effetti una seconda edizione. Un primo esperimento era già avvenuto nel 2018 con Ark: Survival Evolved Mobile, una conversione notevole dal punto di vista tecnico, ma limitata per quanto riguardava i contenuti, rimasti sostanzialmente fermi al punto di partenza rispetto al supporto dedicato alla versione principale.

Questo nuovo capitolo cerca di porre rimedio proprio a tale difetto: ARK Ultimate Mobile Edition, protagonista di questa recensione, cerca di proporre l'esperienza completa, con aggiunte ed espansioni ulteriori, in formato mobile. Oltre alla mappa base, Scorched Earth e Aberration sono disponibili al lancio, ma ulteriori aggiunte verranno pubblicate nei prossimi mesi, con l'intenzione di parificare l'esperienza mobile con quella della versione originale.

Bisogna considerare che ARK: Ultimate Mobile Edition è distribuito come free-to-play, e solo la mappa iniziale è effettivamente gratuita, mentre per accedere alle espansioni Scorched Earth, Aberration, Extinction e Genesis Parts 1 e 2 è necessario acquistare i pacchetti in maniera indipendente o attivare una sorta di abbonamento chiamato Primal Pass che consente di ampliare i contenuti del gioco, ricevere vari bonus e acceleratori utili per una progressione più comoda oltre a rimuovere eventuali pubblicità.