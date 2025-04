Ready Or Not ha raggiunto un traguardo di vendite impressionante su PC, a breve distanza dal lancio su console

Proprio a breve distanza dal suo arrivo su console, Ready Or Not ha raggiunto un traguardo di vendite impressionante solo su PC, avendo superato di recente i 9 milioni di copie che lo rendono un grande successo anche in un ambito affollato come quello degli sparatutto in prima persona.

Come abbiamo visto, Ready Or Not arriverà su PS5 e Xbox Series X|S molto presto: l'uscita è prevista per questa estate anche se non c'è ancora una data precisa, ma anche prima di raggiungere le due console il team VOID Interactive può dirsi decisamente soddisfatto di quanto raggiunto anche solo su piattaforma PC.

La nuova pietra miliare raggiunta parla infatti di 9 milioni di copie vendute finora su Windows, a cui si aggiungeranno diverse altre unità una volta che il gioco avrà raggiunto le console di attuale generazione, probabilmente.