Il team di Ready or Not torna a parlare delle censure dopo il review bombing su Steam

Come riportato in una precedente notizia, lo studio ha attenuato su console i contenuti più delicati, come smembramenti, nudità e rappresentazioni di violenza su minori . Per applicare questi cambiamenti sono stati in alcuni casi modificati degli asset, cosa che ha reso necessario integrarli anche su PC per garantire il crossplay ed evitare complicazioni nello sviluppo. Le spiegazioni del team non hanno convinto l'utenza: negli ultimi 30 giorni il gioco ha ricevuto su Steam una valutazione "Perlopiù negativa" , con solo il 31% di recensioni positive.

Il team di Void Interactive ha pubblicato un nuovo messaggio in risposta alle numerose recensioni negative su Steam e alla "disinformazione" scaturita dopo aver svelato alcune censure apportate a Ready or Not per consentirne la pubblicazione su PS5 e Xbox Series X|S e che sono state in parte integrate anche nella versione PC .

“Il tono, l’atmosfera e l’impatto grafico del gioco sono rimasti intatti”, ma i fan non sono convinti

Per questo motivo lo studio è tornato sulla questione per spiegare assieme all'ausilio di alcune immagine "prima e dopo" che "il tono, l'atmosfera e l'impatto grafico del gioco sono rimasti intatti. Gli effetti di sangue e violenza, elementi chiave per il realismo immersivo del titolo, non sono stati attenuati."

"VOID Interactive ha sempre creduto nella libertà creativa e nel diritto di realizzare esperienze che spingano i limiti in nome dell'immersione e del realismo. Questo principio non cambierà", si legge nel post pubblicato su Steam.

"Allo stesso tempo, operiamo all'interno di un ecosistema globale fatto di standard di piattaforma, sistemi di classificazione per età e restrizioni legali locali. Sebbene potremmo non condividere il modo in cui certi contenuti vengono trattati, abbiamo apportato modifiche solo dove strettamente richiesto, e solo nel rispetto letterale delle normative, senza andare oltre. È una realtà del contesto editoriale in cui ci muoviamo, ma non rappresenta un cambiamento della nostra visione creativa o dei nostri valori."

l team ha inoltre chiarito che, sulla versione PC, sono state apportate solo sei modifiche visive. Tra queste, la disattivazione dello smembramento post-mortem. In un altro esempio, nella missione "Hide and Seek", gli ostaggi femminili rinchiusi in un container ora indossano biancheria intima. In "Twisted Nerve", invece, una bambina precedentemente mostrata in preda alle convulsioni è ora raffigurata come semplicemente addormentata.

Nonostante queste ulteriori spiegazioni, i commenti sotto il post su Steam indicano che la risposta della community resta negativa. Un messaggio che avrebbe dovuto rassicurare la fanbase sembra invece aver gettato ulteriore benzina sul fuoco, e il rischio è che si sia ormai creata una frattura difficilmente sanabile.