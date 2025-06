Ready or Not ha una data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S, annunciata con un nuovo e adrenalinico trailer

Adesso, il gioco si prepara ad approdare anche in ambito console, dove potrebbe ampliare ulteriormente la propria utenza, sebbene sia lecito pensare che la porzione maggiore di giocatori sia probabilmente destinata a rimanere quella su PC. In ogni caso, lo scopriremo a partire dal 15 luglio .

Lo sparatutto tattico in prima persona ha recentemente raggiunto un traguardo di vendite impressionante anche solo su PC, dove ha superato i 9 milioni di copie vendute , facendo capire bene come questa nuova interpretazione della formula da parte di VOID Interactive sia stata molto apprezzata dagli utenti su tale piattaforma.

In linea con quanto era stato svelato in precedenza, Ready or Not sta per arrivare su console e ha ora una data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S , annunciata con un nuovo e adrenalinico trailer che mostra un po' d'azione e comunica che l'arrivo sulle piattaforme in questione è previsto per il 15 luglio.

Il trailer che annuncia la data

Ready Or Not ci pone nei panni di una squadra di agenti speciali della SWAT, ma la sua essenza tattica è predominante: non si tratta tanto di sparare a tutto ciò che ci troviamo intorno, quanto piuttosto capire al volo la situazione, coordinarsi con i compagni e cercare di portare a termine le missioni con le minori perdite possibili.

Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Ready Or Not, in attesa di vederlo arrivare su PS5 e Xbox Series X|S.

Su console, il gioco si presenta con un'edizione standard da 49,99€ contenente il gioco base e una Day One Edition, sempre al prezzo di 49,99€, che contiene gioco e alcuni bonus per la prenotazione (tre armi aggiuntive che saranno disponibili gratuitamente anche per gli utenti PC).

La Deluxe Edition da 69,99€ contiene invece vari elementi scaricabili come i pacchetti Home Invasion, Dark Waters e un terzo non ancora annunciato, oltre ai bonus per la prenotazione.