Lo sparatutto tattico Ready or Not è in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S

Void Interactive ha annunciato che il suo sparatutto tattico Ready or Not arriverà su PS5 e Xbox Series X|S . Il lancio delle versioni console è in programma durante il corso della prossima estate , con una data precisa che verrà svelata in un secondo momento.

Le edizioni al lancio su console

Ready or Not permette ai giocatori di prendere il comando della squadra SWAT dell'LSPD per combattere il crimine in un'area ormai fuori controllo. Nel gioco, gli utenti dovranno affrontare numerose missioni ad alto rischio, come situazioni con ostaggi, minacce di bombe e sospetti barricati.

Le versioni console PlayStation e Xbox saranno disponibili sia in formato fisico che digitale. Oltre alla Standard Edition da 49,99 euro, saranno disponibili anche la Day One Edition e la Deluxe Edition.

La Day One Edition sarà disponibile solo per un periodo limitato e sarà prezzata 49,99 euro. Includerà il gioco base e i seguenti bonus:

Lanciagranate M32A1

Pistola MK-V

Shotgun 590M

Nota: Questi oggetti verranno resi disponibili gratuitamente per i giocatori PC che possiedono il gioco. La Deluxe Edition avrà un prezzo di 69,99 euro e, oltre ai contenuti della Day One Edition, comprenderà i DLC: