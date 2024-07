The First Descendant ottiene oggi il primo grosso aggiornamento con l'update 1.5, le novità in un trailer

C'è un nuovo personaggio: si tratta di una ragazza chiamata Luna , un personaggio che potrebbe essere identificato come di supporto, in grado di incrementare il Power Modifier e anche il tasso di colpi critici delle abilità dei compagni, oltre ai danni inflitti.

Come da programma, oggi, 31 luglio, arriva il primo grosso aggiornamento per The First Descendant, che con l'update 1.5 riceve diverse novità, come mostrato anche nel trailer di presentazione che ne riassume le maggiori.

Luna è inoltre in grado di scivolare e utilizzare musica rilassante per recuperare MP quando colpisce i nemici, tutte le abilità incrementano la barra di ispirazione, consentendo l'accesso alle abilità Enhanced, mentre sparare con il giusto ritmo utilizzando la sua arma unica incrementa il suo modificatore di potenza dell'abilità.

Un'altra novità, come visto in precedenza, è rappresentata dalla versione Ultimate di Valby, che ottiene in questo modo una tuta molto particolare, oltre a nuove possibilità di movimento. Infine, tra le aggiunte maggiori c'è anche un nuovo colosso, Gluttony, una Hard Void Intercept Battle che consente di ottenere il progetto per Peace Maker, una nuova Ultimate Weapon.

L'update 1.5 era atteso all'inizio di agosto ma è stato anticipato ad oggi e dovrebbe essere disponibile in queste ore su PC e console. Potete trovare le note ufficiali della patch all'indirizzo riportato qui sotto come fonte, per tutte le informazioni.