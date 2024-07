Zenless Zone Zero bene nei voti di Famitsu, vediamo le recensioni dell'ultimo numero

Zenless Zone Zero ha ricevuto ottimi voti su Famitsu: l'action free-to-play sviluppato da miHoYo ha evidentemente convinto la redazione della rivista giapponese, che gli ha assegnato due 9 e due 8, per un totale di 34/40.



Blue Fire (PS4, Switch) - 7/8/8/8/ [31/40]

Rashomon of Shinjuku (Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

Transformers: EarthSpark - Expedition (PS5, Switch) - 7/7/7/6 [27/40]

Zenless Zone Zero (PS5) - 8/9/9/8 [34/40]

Meno bene è andata a Transformers: EarthSpark - Expedition, che ha dovuto accontentarsi di tre 7 e un 6, per un totale di 27/40: numeri piuttosto bassi, considerando la media della testata nipponica, che fanno pensare a un prodotto mediocre.

Per quanto riguarda invece Blue Fire e Rashomon of Shinjuku, si tratta rispettivamente di un titolo budget approdato in Giappone in netto ritardo (qui da noi è uscito nel 2021) e di un'avventura per Nintendo Switch che non è stata distribuita in occidente.