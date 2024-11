Dragon Ball: Sparking! Zero è il gioco di Dragon Ball di maggior successo di sempre negli USA

Dragon Ball: Sparking! Zero è dunque stato un successo enorme, con oltre tre milioni di copie vendute nelle prime ventiquattro ore e un'ottima accoglienza da parte della stampa internazionale, che lo ha premiato con voti molto positivi.

After just one month in market, Dragon Ball: Sparking! Zero became the best-selling Dragon Ball game in U.S. lifetime dollar sales and ranked 3rd among all Bandai Namco Entertainment published titles in history, trailing only Elden Ring and Dark Souls III.