Le recensioni di Dragon Ball: Sparking! Zero sono positive, anche se non si parla di perfezione

La media su Metacritic per Dragon Ball: Sparking! Zero è 85 / 100, mentre su OpenCritic al momento è 83 / 100. Ovviamente il voto esatto potrebbe cambiare nel corso dei prossimi giorni se arriveranno altre recensioni.

Sono ora online le recensioni di Dragon Ball: Sparking! Zero , il nuovo capitolo della serie nota come Budokai Tenkaichi in passato. Possiamo quindi vedere i voti internazionali ; ecco un elenco delle testate principali:

Le opinioni della stampa su Dragon Ball: Sparking! Zero

ComicBook (100/100) ha scritto: "Dragon Ball: Sparking! Zero è il Budokai Tenkaichi 4 che i fan aspettavano da tempo, ma è anche il primo titolo perfetto per chi non ha mai giocato a questa serie. Stavate aspettando un gioco di Dragon Ball come questo."

Uno dei voti più bassi invece (Gamereactor UK, 70/100) è stato accompagnato da questa spiegazione: "Dragon Ball: Sparking! Zero sembra un gioco fatto soprattutto per i fan. Trasuda fan service e la quantità di contenuti e personaggi dimostra che lo sviluppatore vuole soddisfare le esigenze di quante più persone possibile. Proprio per questo motivo, la giocabilità risulta un po' imprecisa, in quanto questo gioco d'azione, altrimenti competente, a volte si scontra con la pratica."

Nella nostra recensione di Dragon Ball: Sparking! Zero vi abbiamo invece spiegato che "È valsa la pena di aspettare tutto questo tempo per Dragon Ball: Sparking! Zero, non abbiamo dubbi in proposito."