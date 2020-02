PUBG, cross party play tra PS4 e Xbox One disponibile sui server test

PUBG Corp sta finalmente introducendo la funzionalità di cross party play nel battle royale PUBG, che consentirà agli utenti Xbox One e PS4 di fare squadra, ossia di formare un party. Sfortunatamente i giocatori PC sono esclusi dalla festa e non potranno creare party con i loro amici su console, probabilmente per via dei diversi sistemi di controllo.



Attualmente il cross party play è disponibile nel Public Test Server di PUBG. Tra le novità che lo riguardano spicca l'aggiunta di una scheda con la lista amici che mostra la console su cui stanno giocando. In questo modo si possono cercare i giocatori delle diverse piattaforme partendo da un menù unico.



Per accedere al Public Test Server di PUBG, arrivato alla Stagione 6, basta andare nella sezione "Acquistati" della propria libreria di giochi su PS4 o nel menù "I miei giochi" del Microsoft Store per Xbox One.



Oltre al cross party play, nel Public Test Server si sta provando la modalità Team Deathmatch 8v8 su sette mappe differenti. Ci sono anche miglioramenti su altri aspetti del gameplay, come le meccaniche di lancio delle granate. Ricordate però che non tutto ciò che viene testato in questi server speciali finirà poi sicuramente nella versione pubblica del gioco.