PUBG, la Stagione 6 al via anche su PS4: ecco il trailer del gameplay

PUBG vede l'inizio della Stagione 6 anche su PS4, come rivela il trailer del gameplay realizzato per l'occasione da PUBG Corp.



"I quattro chilometri quadrati di Karakin sono sufficienti perché sessantaquattro utenti possano risolvere le proprie divergenze in fretta, con nuove armi e nuovi modi di giocare", recita la sinossi ufficiale.



"Guadagna un vantaggio sulle squadre nemiche creando nuove entrate negli edifici con le bombe appiccicose, ma fai attenzione alla nuova funzionalità Black Zone, che può modificare le aree urbane in un istante."



"Il caos e la distruzione della Stagione 6 di PUBG sono ora disponibili su PlayStation 4."