Untitled Goose Game, la dispettosa oca crea scompiglio sui nostri desktop con questa estensione

Untitled Goose Game è diventato un vero e proprio fenomeno di costume. La dispettosa oca, oltre ad aver fatto diventare il gioco un successo commerciale è diventata la protagonista di molte iniziative. Con Desktop Goose potrete far arrivare l'oca direttamente sul vostro PC, con tutte le conseguenze del caso.



"Tagliarsi il naso per fare dispetto alla faccia." Con queste parole mia nonna descriverebbe Desktop Goose. Questa semplice applicazione, infatti, prende la dispettosa oca di Untitled Goose Game e la libera direttamente sul nostro desktop. La sentirete starnazzare allegramente mentre rincorre il puntatore del mouse, la vedrete spostare le cartelle, lasciare impronte sullo schermo e cose di questo genere.



Esattamente il genere di cose che farebbe l'oca descritta nella recensione di Untitled Goose Game.



Una simpatica trovata dello sviluppatore Sam Chiet che potete trovare a questo indirizzo. Attenzione che, nonostante sia innocua, questa applicazione potrebbe entrare in conflitto coi vostri antivirus. In alternativa, potrete inserire l'oca all'interno di Dragon Ball Z Kakarot: in questo modo potrete vendicarvi con lei, facendola picchiare da Vegeta, Cell e tutti gli altri.