Dragon Ball Z: Kakaroth si fonde con Untitled Goose Game in questa mod

Dragon Ball Z: Kakarot e Untitled Goose Game sono due progetti profondamente diversi. Qualcuno, però, si è divertito a fondere i due universi in questa folle mod per la versione PC del gioco con protagonista Goku.



Sono passati solo pochi giorni dall'arrivo di Dragon Ball Z: Kakarot nei negozi che qualcuno sta già lavorando per stravolgere questo ibrido tra un gioco di ruolo e un picchiaduro. Una delle mod più interessanti è quella che ha introdotto l'oca protagonista di Untitled Goose Game all'interno del gioco di Bandai Namco.



Vi siete mai chiesti come sarebbe la serie di Akira Toriyama se un'oca fosse il guerriero più forte dell'universo? Beh, questa mod potrebbe darvi tutte le risposte che cercavate. Nel caso in cui vogliate scaricare la mod di Dragon Ball Z: Kakarot X Untitled Goose Game, troverete tutto a questo indirizzo.