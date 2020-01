Google, Nearby Sharing, l'AirDrop di Android 11, si mostra in un video

Google sta lavorando a Nearby Sharing, una versione Android di AirDrop, la funzionalità di iOS che semplifica la condivisioni di file. Il video in coda alla news mostra questa funzionalità in azione. Molto probabilmente sarà introdotta a partire da Android 11.



Su XDA è stato pubblicato un video nel quale viene mostrata in azione la versione Android di AirDrop chiamata Nearby Sharing. Per chi non la conoscesse, questa funzionalità consente di condividere con un tocco file, foto e contatti tra gli utenti iOS. Google starebbe lavorando ad una funzionalità simile, che è stata scovata dagli utenti di XDA e persino testata nel video in coda alla notizia.



Questa funzionalità sarà disponibile, molto probabilmente, a partire da Android 11. Come si può vedere dal video, infatti, lo scambio avviene già in maniera stabile e sono anche presente diverse funzioni legate alla privacy.