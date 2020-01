Metro Exodus: La Storia di Sam, la data d'uscita del DLC è stata svelata da 4A Games

La data d'uscita di Metro Exodus: La Storia di Sam, il secondo DLC contenuto all'interno del Pass di Espansione, è stata svelata per errore da 4A Games sul sito ufficiale. Se tutto sarà confermato il gioco arriverà l'11 febbraio 2020.



Per un breve istante è stata pubblicata sul sito ufficiale la data d'uscita di Metro Exodus: La Storia di Sam, il secondo DLC che espande la storia dello sparatutto di 4A Games. Il DLC sarà disponibile a partire dall'11 febbraio 2020 su PS4, PC e Xbox One.



L'espansione La Storia di Sam parla di un marine americano che era di guardia presso l'ambasciata a Mosca prima che le bombe venissero sganciate. Sam da tempo sogna di poter tornare nella sua patria e magari di poter riabbracciare la sua famiglia. Quel pensiero sembrava impossibile nelle gallerie cupe della Metro, ma quando i Ranger spartani scoprirono che Mosca non era l'unica città sopravvissuta dopo la guerra, il barlume di speranza si riaccese dentro di lui.



La Storia di Sam è contenuta all'interno del Pass di Espansione di Metro Exodus. Nel frattempo lo sapevate che Metro Redux sta per arrivare anche su Nintendo Switch?