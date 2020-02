Coronavirus e l'impatto su PS5 e Xbox Series X: parliamone

Senza nulla togliere al dramma umano, sicuramente l'unico davvero importante, non possiamo chiudere gli occhi sulle conseguenze industriali ed economiche che il Coronavirus potrebbe provocare nel medio periodo, a meno che l'allarme non si stabilizzi o ancora meglio, non rientri del tutto. Le prime brutte notizie arrivano da Nintendo: per colpa del virus, ci sono grossi ritardi nella costruzione delle periferiche utilizzate nel gioco Ring Fit Adventure, e anche il nuovo Switch brandizzato Animal Crossing che almeno in Giappone è stato ufficialmente posticipato. Colpito anche il porting di The Outer Worlds, affidato a un team cinese che al momento non può più lavorare. Ma i problemi non sono confinati al mondo dei videogiochi visto che anche i nuovi modelli di smartphone sono minacciati allo stesso modo, di riflesso grosse ombre si sono ammassate sull'edizione 2020 del Mobile World Congress di Barcellona.



Siamo soltanto all'inizio di una situazione che potrebbe aggravarsi ulteriormente: se si ferma la Cina, si ferma quella che è divenuta nell'ultimo decennio la fabbrica del mondo intero, epicentro Foxconn. In un simile scenario, il rischio che Microsoft e Sony non riescano a preparare sufficienti unità di Xbox Series X e PlayStation 5 è purtroppo più che concreto, come totalmente giustificato. Ne parliamo nel video in testa alla news.