Sonic il Film, Baby Sonic arriva in Sonic Forces e Sonic Dash

Ricordate l'ultimo trailer di Sonic il Film, in cui fu mostrato il tenero Baby Sonic? Bene: allora venne anche confermata una collaborazione tra il film in questione e Sonic Forces: Speed Battle, un titolo mobile basato sulla serie di videogiochi Sonic Forces. Oggi torniamo a parlarvi di tutto questo, ma con maggiori dettagli.

Baby Sonic sta arrivando in due differenti giochi mobile: prima di tutto in Sonic Forces: Speed Battle e poi anche in Sonic Dash. La mascotte di Sonic il Film sarà dunque molto importante da adesso in poi nel franchise del porcospino più veloce al mondo, l'annuncio arriva del resto direttamente dai canali social ufficiali di SEGA. Nel gioco Baby Sonic avrà a disposizione un potere speciale, l'EMP Boost.

Altro dettaglio curioso che potreste considerare interessante: Sonic Forces riceverà anche dei nuovi livelli basati su Sonic il Film, cioè High Hill Park, Street Retreat e Suburban Speedway. Restate sulle nostre pagine: non manca troppo al debutto di Sonic il Film nei migliori cinema, e noi prepareremo per voi lettori una bella recensione.

He's got some big shoes to fill. Catch Baby Sonic now for a limited time in #SonicForces Mobile and #SonicDash! pic.twitter.com/mE2EF5yfAT — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) February 7, 2020