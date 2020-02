Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo voleva Sora, ma Disney avrebbe rifiutato

Nintendo avrebbe voluto avere in Super Smash Bros. Ultimate Sora, il protagonista di Kingdom Hearts. Secondo il podcast Kinda Funny Gamescast le trattative sarebbero state avviate, ma Disney Japan avrebbe rifiutato.



Chissà cosa avrebbe pensato Masahiro Sakurai, lo sviluppatore di Super Smash Bros. Ultimate se avesse dovuto inserire nel gioco Sora al posto di uno dei personaggi di Fire Emblem. Si sarebbe lamentato? Non lo sapremo mai. Secondo Imran Khan, il presentatore del podcast Kinda Funny Gamescast, Disney Japan avrebbe rifiutato la proposta di Nintendo di avere Sora all'interno di Super Smash Bros. Ultimate.



L'ex senior editor di Game Informer ha detto che la grande N ha provato ad avvicinare Disney, ma la casa di Topolino ha sempre rifiutato le lusinghe. E in quel caso Square Enix, che già aveva dato il permesso di usare Cloud di Final Fantasy VII nel gioco, non ha potuto dire nulla. Nonostante Kingdom Hearts sia creato in comunione tra Square Enix e Disney, è la casa di Topolino ad avere l'ultima parola sull'utilizzo delle diverse proprietà intellettuali. Quindi fintanto che Disney Japan non lo vorrà, Sora non potrà entrar nel roster di Super Smash Bros. Ultimate.



Non sappiamo, però, se dopo questo primo approccio ce ne siano stati dei successivi e se magari Sora, o qualche altro personaggio della serie, entrerà in Smash. Magari come uno dei lottatori del Fighters Pass 2.