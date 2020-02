Fire Emblem: Three Houses – Ombre cineree aggiungerà 4 nuove classi

Mancano solo pochi giorno all'uscita del primo DLC di Fire Emblem: Three Houses - Ombre cineree e ancora trapelano nuove informazioni su quello che ci aspetterà nel gioco. Oltre ad una storyline inedita, infatti, arriveranno anche nuove opzioni di gestione del proprio esercito e quattro classi inedite.



Sembra proprio che in Ombre Cineree sarà meno libero di Fire Emblem: Three Houses: ci sarà un roster predefinito di personaggi, ma anche limiti nella creazione delle diverse classi. Cambierà anche il modo nel quale i negozi e la forgia funzioneranno.



La scala della storia sarà, infatti, minore rispetto a quella del gioco originale, ma questo non vuol dire che mancheranno storie secondarie e sorprese. I quattro protagonisti di Ombre Cineree, Yuri, Hapi, Balthus e Constance, sfoggeranno delle classi inedite. Una volta terminato il primo capitolo del gioco saremo in grado di utilizzarle. Tra queste quattro nuove classi due saranno il War Cleric e il Trickster. il primo è una classe in grado di infliggere grandi danno con la sua ascia, ma anche di curare. La seconda mescola la magia con la spada e qualche trucco da ladro. Per scoprire le altre due dovremo aspettare ancora qualche giorno.



Fire Emblem: Three Houses - Ombre cineree arriverà il 13 febbraio 2020 su Nintendo Switch.