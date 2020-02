Corruption 2029, data di lancio e trailer per l'esclusiva Epic Games Store

Corruption 2029 è il nuovo gioco di The Bearded Ladies, gli sviluppatori di Mutant Year Zero: Road to Eden. Il gioco arriverà molto presto in esclusiva su Epic Gams Store: il 17 febbraio 2020. Per questo motivo lo studio ha pubblicato uno spettacolare trailer di presentazione.



Mutant Year Zero: Road to Eden, ecco la nostra recensione, è stata una delle sorprese più piacevoli degli scorsi mesi. Si è trattato di uno strategico a turni in stile XCOM, ma graziato da alcuni elementi originali, oltre che di una buona storia, che lo hanno elevato dalla massa.



Per questo motivo siamo contenti di sapere che lo studio ha quasi pronto Corruption 2029, il loro nuovo progetto. Il gioco arriverà il 17 febbraio 2020 al momento in esclusiva sull'Epic Games Store. In seguito non sappiamo se arriverà anche su PS4 Xbox One e Swtch come successe con Mutant Year Zero: Road to Eden.



In Corruption 2029 i giocatori dovranno guidare un team di super soldati ingaggiato per scoprire la causa della corruzione che ha trasformato l'America in una terra desolata e devastata dalla guerra. Il gioco sembra ancora più vicino ai canoni di XCOM rispetto a Mutant Year Zero: strategia e tattica saranno le basi per la buona riuscita di ogni missione e il setting futuristico ricordano molto da vicino il capolavoro di Firaxis. E non è un male.