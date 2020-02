eSerie A TIM: Napoli e Brescia non parteciperanno al campionato esport

La eSerie A TIM, il primo campionato esport della Lega Serie A, sta per partire. Si giocherà solo su PS4 sia su FIFA 20, sia su eFootball PES 2020, ma due squadre non hanno voluto partecipare: Napoli e Brescia.



La eSerie A TIM è un progetto estremamente interessante per il panorama esport italiano, ma anche internazionale. Innanzitutto è il campionato ufficiale della Serie A, una delle leghe più viste e conosciute a livello mondiale. Secondariamente la Lega Serie A, per venire incontro ai vari accordi di licenza esclusiva firmata da alcuni club, come la Juventus che è solo in eFootball PES 2020, ha organizzato ben due competizioni separate, ma parallele, che si giocheranno sia su FIFA 20, sia su PES 2020.



Nonostante questa duplice possibilità e l'occasione di avviare progetti legati al territorio e ai giovani come hanno annunciato Atalantae Udinese, il Napoli di De Laurentis e il Brescia di Cellino hanno deciso di non partecipare.



In questo modo al campionato di FIFA 20 dovrebbero partecipare 17 squadre (le due rinunciatarie più la Juventus), mentre in quello di PES 20 le squadre dovrebbero essere 18. Non si conoscono ancora le motivazioni ufficiali che hanno spinto i due club a non partecipare all'iniziativa, ma speriamo che per le due tifoserie azzurre ci sarà presto il modo di tifare per i propri colori anche nella eSerie A TIM.