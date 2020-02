eSerie A TIM: oggi nasce l'Atalanta Esports Team

Inizia oggi il cammino nel mondo esport di Atalanta, che presenta il proprio team che parteciperà all'eSerie A TIM.



Per chi non lo sapesse la eSerie A TIM è il campionato ufficiale della Lega Serie A di calcio. Si giocherà su FIFA 20 e eFootball PES 2020, solo su PS4.



Per le squadre di calcio nostrane è l'occasione non solo per allinearsi a quello che stanno facendo più o meno tutti i grandi club del mondo, ma anche l'occasione per studiare attività e politiche utili ad avvicinare i Millenals e la Generazione Z al mondo del pallone.



Dopo l'Udinese Calcio, anche Atalanta B.C. metterà in campo la propria squadra, "Atalanta Esports Team". Avrà gli stessi colori e la stessa grinta della squadra di Serie A, nonostante gli sport siano differenti.



Un'occasione che la società di Bergamo vuole sfruttare anche per presentare i tanti obiettivi che fanno parte del progetto appena presentato, tra questi la partecipazione ad una serie di tornei 'extra campionato' tramite i quali consentire agli atleti di crescere ed acquisire esperienza, poi competizioni internazionali in Europa ed oltre, ed una vera e propria 'academy' nella quale si perfezioneranno le skill degli atleti con sessioni di gioco miste a momenti di apprendimento teorico.



Non mancherà, infine, un grande lavoro verso le 'community' anche tramite attività di 'streaming' verso diverse piattaforme, per agevolare i fan che seguiranno le gesta del team tramite web e social, verso cui saranno programmate attività speciali per spingere su questi canali la comunicazione verticale al progetto Atalanta Esports.



Il progetto sarà gestito in collaborazione fra Atalanta B.C., Esport Palace, come Esports provider, e Ak Informatica. Esport Palace e Ak Informatica tra le altre cose metteranno a disposizione un team dedicato, formato da analisti e coach, con l'obiettivo di creare sin da subito un alto livello competitivo in Italia e all'estero, gettando solide basi per la crescita e lo sviluppo in tutte le direzioni.



Lo 'stadio' dell' 'Atalanta Esports Team' sarà l'eSport Palace di Bergamo, dove verrà creata un'area dedicata esclusivamente all'Esports 'Made in Atalanta', e dove verranno organizzate in maniera periodica 'test match' e incontri con i fan. Il coinvolgimento del pubblico sarà infatti continuo e costante, aperto a tutti con particolare attenzione ai millennials e la generazione Z.



I 'capitani' delle formazioni di PES 2020 e FIFA 20 saranno rispettivamente Jacopo 'JC_STUNNER_90' Crocchia e Antonio 'ProRope72' Mincione. Sono in programma questo weekend ulteriori 'try out' con l'obiettivo di selezionare atleti per le due squadre Atalanta Esports.