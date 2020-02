X-Men, il fumetto Marvel sta per tornare: le prime immagini

Dopo un 2019 letteralmente epico, gli X-Men stanno per tornare nei comics targati Marvel. ora disponiamo delle prime informazioni e anche di prime immagini, per tutti gli appassionati del fumetto americano.

Il Free Comic Book Day 2020 vedrà anche la Marvel tra i protagonisti: la società ora proprietà Disney offrirà ai lettori due piccoli numeri gratuiti, il primo dedicato agli X-Men e al loro ritorno sulla scena, il secondo a Spider-Man e a Venom; le rispettive serie debutteranno poi presumibilmente nel corso dell'estate 2020. Nel progetto degli X-Men saranno coinvolti Jonathan Hickman (writer) e Pepe Larraz (illustratore).

Per gli X-Men, in particolare, Marvel starebbe pensando direttamente ad un reboot in grado di sconvolgere gran parte delle attuali conoscenze dai lettori, ma restiamo in attesa dei prossimi dettagli. Eccovi la copertina del loro numero per il Free Comic Book Day 2020.