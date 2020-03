Coronavirus: Quarantine Jam è una maratona di sviluppo organizzata per beneficenza

Quarantine Jam è una maratona di sviluppo organizzata per beneficenza: tutti i proventi saranno, infatti, devoluti a Charitystars.com che li girerà a chi combatte il coronavirus.



Come ben sapete, a causa del COVID-19 molti sono costretti a stare a casa o a minimizzare i propri spostamenti. Per questo motivo un gruppo di startup italiane, capitanate da Cyberlab Studios insieme a Devs Make Games, Shuttle Studio e SviluppareGiochi stanno proponendo la "Quarantine Game Jam", una competizione aperta a chiunque voglia sviluppare un videogioco partecipando in sicurezza dalla propria abitazione, così da tenere impegnato il weekend con una sfida avvincente e rimanere al sicuro, proteggendo se stessi e gli altri.



"Non ci aspettavamo una risposta così positiva" dice Andrea Di Bartolo di Cyberlab Studios a fronte degli oltre 300 iscritti da tutto il mondo in soli tre giorni dall'avvio del progetto "ci piace pensare che non siano solo le cose negative a diffondersi rapidamente".



L'evento avrà inizio venerdì 13 marzo 2020 alle 20:00 e finirà lunedì 16 marzo alle 23:00 ed è aperto a disegnatori, modellatori, musicisti, programmatori o anche semplici appassionati. I partecipanti potranno lavorare da soli o in team, ma l'origine e la finalità dell'evento richiederanno a tutti di lavorare da remoto e di non incontrarsi fisicamente. La competizione non sarà incentrata sulla vittoria, tuttavia i partecipanti potranno votare i giochi degli altri e lasciare commenti per incentivare degli scambi creativi. Tutte le informazioni per partecipare sono sulla pagina https://itch.io/jam/quarantinejam.



L'evento, oltre a voler dare solidarietà e gioia a chi vive con disagio questo momento di forzato isolamento, promuove e supporta l'iniziativa https://www.charitystars.com/vinciamonoi che devolve interamente ogni donazione agli ospedali Luigi Sacco di Milano, San Matteo di Pavia, Spallanzani di Roma insieme alla Croce Rossa Italiana.



Non ci resta che augurare a tutti un buon divertimento e #BeSafeMakeGames.