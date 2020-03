PS VR: Paper Beast, The Room VR: A Dark Matter e FORM si aggiungono al catalogo

Paper Beast, The Room VR: A Dark Matter e FORM sono tre avventure che si aggiungeranno al catalogo di PS VR nelle prossime settimane arricchendolo ulteriormente con tre esperienze originali.



Paper Beast consentirà di vivere un'odissea onirica in un ecosistema selvaggio e inospitale. Dovrete partire per un'avventura, connettervi con creature esotiche e sorprendenti, dare forma all'ambiente per risolvere enigmi o lasciare che l'immaginazione vi guidi in un sandbox dal sapore unico.



Paper Beast, sviluppato da Pixel Reef, arriverà in esclusiva su PlayStation VR il 24 marzo 2020.



The Room VR: A Dark Matter è ambientato all'interno del British Institute of Archaeology, dove la polizia è costretta a condurre indagini per investigare sulla scomparsa di uno stimato egittologo. Dovrete esplorare luoghi criptici, esaminare gadget misteriosi e scoprire un elemento ultraterreno in grado di confondere il confine tra realtà e illusione.



The Room VR: A Dark Matter, sviluppato da Fireproof Games, arriverà su PlayStation VR il 26 marzo 2020.



FORM esplora le profondità dell'inconscio in una surreale avventura rompicapo, capace di immergervi nei pensieri più profondi della mente umana. FORM, sviluppato da Charm Games, arriverà su PlayStation VR il 7 aprile 2020.



In attesa di sapere quale sarà il futuro per la piattaforma VR di Sony, Oculus ha in serbo una serie di entusiasmanti annunci nelle prossime settimane.