TIM: GIGA illimitati gratis contro il Coronavirus disponibili, come attivare la promozione GigaCorona

Con il peggiorare di tutta la situazione italiana legata al Coronavirus, l'operatore storico italiano blu TIM aveva promesso ai propri clienti GIGA illimitati per un mese, in tutto il territorio nazionale e non più solo nelle zone rosse iniziali. Detto fatto, sono finalmente disponibili e in questo rapido articolo vi spieghiamo come attivare la promozione GigaCorona.

Esatto: si chiama GigaCorona, la promozione pensata da TIM in seguito all'emergenza Coronavirus. Ora è sottoscrivibile gratuitamente tramite TIM Party e garantirà GIGA illimitati ai clienti TIM per un mese intero, cioè per tutto il periodo dell'emergenza, che si spera si placherà con i primi giorni di aprile 2020. In realtà i GIGA complessivi per ogni utente sono 500GB, ma difficilmente qualcuno riuscirà a superare questo ammontare, e comunque TIM lo avviserebbe per tempo. Wind Tre ha aderito a sua volta al progetto solidarietà digitale, se ricordate, con 100GB per tutti gli italiani.

Anche questa iniziativa di TIM rientra naturalmente nel progetto Solidarietà Digitale promosso dal Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. Vediamo come attivare la promozione. Come prima cosa, i clienti TIM dovranno attivare il programma di fedeltà gratuito TIM Party. Trovate il link nel campo Fonte di questo articolo: sarà sufficiente poi effettuare l'accesso o registrarsi, e selezionare l'opzione GigaCorona tramite la voce dedicata. La stessa si disattiverà dopo un mese senza alcun costo aggiuntivo per il cliente. In alternativa è possibile anche utilizzare l'app MyTIM o contattare telefonicamente l'operatore per ottenere maggiori informazioni.

