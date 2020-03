Crash Bandicoot, Activision avrebbe un nuovo gioco PvP e The Wrath of Cortex Remastered in lavorazione

Secondo gli ultimi rumor, Activision avrebbe un nuovo gioco multiplayer e PvP di Crash Bandicoot e The Wrath of Cortex Remastered in lavorazione.



A rivelarlo è stato The Gaming Revolution, un account molto attivo su Call of Duty e su Activision in generale. Da questo leaker sono arrivate le prime voci sia di Call of Duty: Modern Warfare sia di Call of Duty: Warzone.



"Alcuni dei giochi di Activision in lavorazione: Tony Hawk Pro Skater Remastered (e ve ne avevamo parlato qui), Call of Duty 2020 (code-named PROJECT: ZEUS), MW2 Remastered (qui tutti i rumor), un gioco di COD free-to-play da SledgeHammer Games (2021 ETA)," e infine, quello che interessa a noi, anche "un gioco di Crash PvP e Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex Remastered". Questo è quello che possiamo leggere nel tweet postato qualche ora fa.



Il leaker, però, non entra maggiormente nei dettagli. Se è abbastanza facile da intuire cosa sia la Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex Remastered, suscita più curiosità il gioco PvP di Crash Bandicoot. Si tratterà di una reinterpretazione in chiave giovanile dei classici shooter multigiocatore stile Splatoon 2? O qualcosa di completamente diverso, magari battle royale e free-to-play come il recente Warzone?



Per chi non lo sapesse Crash Bandicoot: L'Ira di Cortex fu sviluppato da Traveller's Tales e venne distribuito nel 2001 per PlayStation 2 e nel 2002 per Xbox e Nintendo GameCube. È il secondo videogioco della serie a non essere sviluppato da Naughty Dog (ultimamente alle prese con diverse polemiche sulle sue pratiche lavorative) e il primo a essere pubblicato su più piattaforme. Si tratta del quarto episodio della serie Crash Bandicoot e i suoi giudizi non furono entusiasmanti: i voti medi furono intorno al 7.

