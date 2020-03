Tony Hawk's Pro Skater, nuovo gioco rivelato da un leak: uscita nel 2020

Tony Hawk's Pro Skater tornerà con un nuovo gioco, la cui uscita avverrà nel corso del 2020: lo rivela un leak abbastanza clamoroso della band The Death Set.



Il gruppo ha infatti scritto su Twitter di aver concesso in licenza cinque brani per la colonna sonora di Tony Hawk's Pro Skater 2020, e che li ascolteremo molto presto. Sembra dunque che ci sarà un annuncio a breve, magari legato all'easter egg comparso in Call of Duty: Modern Warfare.



La notizia arriva a qualche mese di distanza dagli ultimi rumor che parlavano appunto di un rilancio del franchise, a cui si è aggiunta la testimonianza della skateboarder Lizzie Armanto, già presente in Tony Hawk's Pro Skater 5.



Insomma, sembra proprio che Activision sia al lavoro per offrirci un nuovo action sportivo a base di trick, manovre acrobatiche e spettacolari gesti atletici, con un roster di personaggi reali della scena internazionale.



L'uscita annunciata da The Death Set, fissata a quest'anno, suggerisce peraltro una pubblicazione del gioco sulle piattaforme di attuale generazione, dunque PlayStation 4 e Xbox One, come per l'ultimo (e non apprezzatissimo) episodio.



La cosa senza dubbio interessante è che la serie di Tony Hawk's Pro Skater è nata la bellezza di vent'anni fa, per la precisione nel 1999, con il primo capitolo uscito su PlayStation, Dreamcast e Nintendo 64, firmato da Neversoft.