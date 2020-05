Xbox One, l'aggiornamento di maggio 2020 migliora la dashboard, Mixer e l'area community

A partire da ieri Microsoft ha cominciato a distribuire l'aggiornamento di maggio 2020 del sistema operativo di Xbox One. Grazie a questo update, il colosso di Redmond sta continuando a rifinire l'esperienza sulla sua console così da rendere il sistema operativo leggibile e godibile, magari in previsione dell'arrivo su Xbox Series X. L'aggiornamento di maggio 2020 migliora diverse cose tra le quali la dashboard, Mixer e l'area community.

Il pannello laterale, per esempio, è stato semplificato. È più leggero e con meno oggetti al suo interno. Accorpando alcune funzioni tra di loro, Microsoft spera di rendere il tutto più leggibile e facile da navigare. Per esempio sono state unificate le notifiche di giochi, App e di sistema in un'unica area notifiche, ma è stato anche cambiato l'ordine di navigazione, non più centrato ma con un classico da sinistra a destra.

Anche la scheda Persone è stata rivista, consentendovi di cercare nuovi club e nuovi amici in maniera più immediata.

Stesso processo per la scheda Gruppi e chat: i gruppi, gli inviti e i messaggi sono stati riuniti in un unico posto, rendendo più semplice gestire le proprie attività sociali.

Nella scheda Profilo e sistema sono stati accorpati i settaggi della scheda Profilo con le impostazioni di Sistema. Questa riorganizzazione porta con sé l'opzione per personalizzare l'ordine con il quale sono state posizionate le diverse schede.

Molto utile è anche la possibilità di sfruttare nuovi filtri coi quali organizzare la propria raccolta dei giochi: un'opzione fondamentale in un periodo nel quale la lista dei giochi a disposizione, anche grazie al Game Pass, è sempre più lunga.

Anche Mixer e la pagina della community sono state riviste per rendere più gradevole la loro grafica e i chiari i contenuti proposti.

Cosa ne pensate? Vi piacciono le novità? Vorreste questo sistema operativo anche su Xbox Series X?