YouTube Rewind sospeso per il 2020: è un anno da non ricordare

YouTube Rewind non verrà replicato per il 2020: con un comunicato stampa ufficiale, la compagnia ha fatto sapere con chiarezza di non aver intenzione di effettuare il consueto riepilogo annuale che da dieci anni a questa parte celebra gli eventi dei 12 mesi passati, sostenendo che il 2020 è un anno da non ricordare più di tanto.

Il 2020, insomma, è un anno da dimenticare secondo YouTube, che ha eccezionalmente interrotto il suo storico servizio di recupero degli eventi che va avanti da dieci anni, per cause non meglio identificate ma facilmente comprensibili, ovvero soprattutto la pandemia da Covid-19 che sta ancora sconvolgendo il pianeta.

Dal 2010, abbiamo concluso ogni anno con Rewind: uno sguardo indietro ai video, trend e creatori di contenuti di maggiore impatto dell'anno. Che lo amiate o che vi ricordiate solo del 2018, Rewind è sempre stato pensato come una celebrazione per tutti voi.

Ma il 2020 è stato diverso e non ci sembra giusto portare avanti l'iniziativa come se non fosse successo nulla. Così, ci prendiamo una pausa da Rewind per quest'anno.

Questa è la spiegazione molto stringata ma molto chiara di YouTube, affidata a un breve messaggio su Twitter. Non tutto il tono è negativo, comunque, visto che la compagnia tiene anche a ringraziare gli utenti e i creatori di contenuti per tutte le cose positive che hanno comunque apportato nel corso del 2020.

Sappiamo che tante delle cose belle che sono successe nel 2020 sono state create da voi, avete trovato il modo di tirare su il morale delle persone, aiutarle a superare le difficoltà e farle ridere, avete reso un anno difficile genuinamente migliore. Grazie a tutti voi per fare la differenza.

Il messaggio arriva forse anche a compensare il tweet assurdo in cui ha attaccato i creatori di contenuti pubblicato il mese scorso e prontamente cancellato.