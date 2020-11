Metroid: Samus Returns arriva su Nintendo Switch?

Metroid: Samus Returns potrebbe essere in arrivo su Nintendo Switch, in base a un particolare indizio scovato proprio sul sito ufficiale della compagnia, che sembra proprio indicare l'arrivo del gioco in questione sulla console.

Metroid Prime 4 non sarebbe dunque l'unico capitolo previsto per Nintendo Switch, ma potrebbe esserci anche questo porting del titolo uscito originariamente su Nintendo 3DS, anche se ovviamente il tutto va preso molto con le pinze, perché l'indizio è veramente bizzarro.

Sul sito ufficiale americano di Nintendo viene venduto un set di pellicola e skin per personalizzare Nintendo Switch a tema Super Metroid. Si tratta di un simpatico kit di accessori che trasformano la console in un vero e proprio omaggio al celebre Super Metroid, dotandolo di alcune simpatiche illustrazioni a tema e trasformando anche il Dock della console in una sorta di cartuccione stile SNES.

Al di là della simpatia dell'oggetto, sono le immagini esplicative a destare un certo stupore: tra queste ce n'è una in cui un bambino gioca a Nintendo Switch con, sullo schermo, Metroid: Samus Returns, il capitolo uscito nel 2017 su Nintendo 3DS.

Ovviamente si tratta di un placeholder, considerando peraltro che non ci sono capitoli di Metroid specificamente dedicati a Nintendo Switch, al di là del famoso Metroid Prime 4 di cui non si sa ancora nulla ma che dovrebbe essere in pieno sviluppo presso Retro Studios, dunque la scelta potrebbe essere stata un semplice mock-up obbligato dalla mancanza di alternative.

Tuttavia, questo è bastato e avanzato per far nascere una serie di voci di corridoio sulla possibilità che il gioco possa essere in arrivo su Nintendo Switch, attraverso un porting o una sorta di remake per l'action platform in 2D in questione.