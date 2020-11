PS Plus novembre 2020: Bugsnax su PS5 può essere scaricato anche senza possedere la console

Tra i giochi PS Plus di novembre 2020 c'è anche la sorpresa Bugsnax, che oltre ad uscire su PS4 è anche uno dei giochi di lancio di PS5 e in questa versione potrà essere scaricato anche senza possedere la nuova console Sony, purché si abbia l'abbonamento Plus.

Il dettaglio sarà stato già colto da diversi utenti, ma lo riportiamo comunque: un update sul sito ufficiale PlayStation chiarisce in fatti la questione, spiegando come Bugsnax su PS5 può comunque essere riscattato anche se non si possiede la console.

"Non avete ancora PS5? Aggiungete comunque Bugsnax alla vostra libreria e rimarrà presente al suo interno finché sarete membri del programma PS Plus", si legge nel messaggio di Sony proprio sotto la descrizione del nuovo gioco in arrivo per PS4, PC e PS5.

Si tratta di un'iniziativa molto gradita da parte di Sony, perché Bugsnax è presente come "gioco bonus" aggiuntivo nella lineup di titoli gratuiti di novembre 2020 di PS Plus solo in versione PS5, dunque si poteva pensare che fosse comunque necessario possedere la console per avervi accesso.

Non è invece questo il caso, dunque se non avete ancora PS5 o avete intenzione di acquistare in un secondo momento, potrete comunque mettere Bugsnax nella vostra libreria e sarà vostro a prescindere dalla presenza o meno della console next gen, ovviamente finché sarete abbonati a PS Plus.

Il gioco sarà disponibile per il download dal 12 novembre, ovvero il giorno della sua uscita, mentre gli altri giochi gratis di novembre 2020, ovvero La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e Hollow Knight, sono disponibili già da martedì scorso.