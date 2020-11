Star Wars: Dark Forces in video il gameplay del remake fatto con l'Unreal Engine 4

Shadow Art Games nello scorso agosto aveva annunciato l'intenzione di ricreare Star Wars: Dark Forces attraverso l'Unreal Engine 4. A distanza di pochi mesi lo sviluppatore è già in grado di mostrare un nuovo video di gameplay della versione alpha del gioco, così da avere un assaggio delle potenzialità di questo progetto.

Secondo lo sviluppatore il progetto è ancora nelle fasi iniziali e le prossime settimane saranno sfruttate per aggiungere nuovi effetti e dettagli. Inoltre in futuro lo studio ha intenzione di pubblicare anche video del gioco in aree differenti da quelle mostrate finora.

Il gioco per il momento non ha una data d'uscita, ma i lavori possono proseguire piuttosto speditamente: il team non ha ancora ricevuto il classico cease&desist da parte di Disney o dagli sviluppatori originali e per questo motivo il tutto può proseguire indisturbato. Per il momento.

Un'altra buona notizia è che il gioco presenta già molte delle meccaniche di gameplay presenti nell'originale, quindi la direzione intrapresa sembra essere quella giusta. Per chi non lo sapesse, Star Wars: Dark Forces è uno sparatutto in prima persona, sviluppato e pubblicato da LucasArts il 28 febbraio 1995 per PC ed il 30 novembre 1996 per PlayStation. Il gioco ha come protagonista Kyle Katarn, un ex agente imperiale ora mercenario assoldato dalla Alleanza Ribelle.

Cosa ne pensate del progetto?