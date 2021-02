Zelda Skyward Sword HD: video confronto tra Wii e Nintendo Switch

Ieri, 17 febbraio 2021, Nintendo ha annunciato che quest'anno sarà disponibile The Legend of Zelda Skyward Sword HD, versione rimasterizzata del gioco uscito originariamente su Nintendo Wii nel 2011. Con il passaggio su Nintendo Switch, il gioco della Grande N avrà occasione di risplendere e apparire nella miglior forma possibile. Quali saranno i miglioramenti? ElAnalistaDeBits ce li mostra con un video confronto che potete vedere a inizio notizia.

Originariamente, The Legend of Zelda Skyward Sword raggiungeva i 480p a 30 FPS. Era possibile giocare su Nintendo Wii U tramite Virtual Console, ma la qualità non aumentava. Fortunatamente, per la versione Nintendo Switch possiamo aspettarci un gioco in HD eseguito a 60 FPS. Le differenze non si limitano però unicamente a un miglioramento della risoluzione e del frame rate, come potete vedere nel video confronto.

Ovviamente si tratta solo di una prima "analisi", limitata dal fatto che è basata su un trailer che potrebbe (in positivo o in negativo) non rappresentare la qualità finale di The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Il video confronto, in ogni caso, è ottimo per vedere le principali modifiche. L'aumento di risoluzione aiuta enormemente, possiamo però notare che i colori sono leggermente più saturi.

Sembrerebbe anche che alcuni elementi, come i fasci di luce al minuto 1:17, siano posizionati in modo diverso. Anche il contrasto sembra essere aumentato. La differenza è notevole anche per quanto riguarda i volti. The Legend of Zelda Skyward Sword HD sarà la miglior versione del gioco? Lo scopriremo solo all'uscita.

Potete rivedere il trailer completo di The Legend of Zelda Skyward Sword HD nella nostra notizia dedicata. Infine, vi segnaliamo che anche Wind Waker HD e Twilight Princess HD su Nintendo Switch potrebbero essere in arrivo.