Nintendo Switch, marzo 2021: i giochi migliori del mese

Marzo è il mese di Monster Hunter Rise su Nintendo Switch, ma arrivano anche Apex Legends, Crash Bandicoot 4, It Takes Two, Plants Vs. Zombies e non solo.

Monster Hunter Rise rappresenta senz'altro il piatto forte di Nintendo Switch a marzo 2021: la serie Capcom torna sulla console ibrida giapponese con un episodio che promette interessanti novità, e che coinvolgerà i tantissimi fan del franchise in una nuova, appassionante battuta di caccia ai mostri. Fra i giochi migliori del mese ci sono tuttavia anche il battle royale Apex Legends, lo spettacolare platform Crash Bandicoot 4: It's About Time, l'avventura a base cooperativa It Takes Two, il coloratissimo Balan Wonderworld, gli scontri senza quartiere di Plants Vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville e la remaster Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.

Apex Legends Apex Legends, lo scontro fra due personaggi del roster. In uscita il 9 marzo Pensavamo uscisse a febbraio, invece Apex Legends farà il proprio debutto anche su Nintendo Switch a marzo, nel pieno della Stagione 8: Caos. A differenza delle altre piattaforme, il battle royale di Respawn Entertainment offrirà sulla console ibrida giapponese la possibilità di godersi l'esperienza anche in portabilità. La formula la conosciamo bene, funziona alla grande e nel corso del tempo gli sviluppatori l'hanno arricchita con modalità extra, nuove mappe, eventi speciali e soprattutto personaggi inediti, aggiunti al roster per consegnarci una varietà ancora maggiore. Come girerà il tutto su Switch? Lo scopriremo fra pochi giorni.

Crash Bandicoot 4: It's About Time Crash Bandicoot 4: It's About Time, Crash e Coco si guardano perplessi. In uscita l'11 marzo L'iconico personaggio creato da Naughty Dog fa il proprio esordio anche su Nintendo Switch con Crash Bandicoot 4: It's About Time. Il gioco di parole del titolo si riferisce non solo alla lunga attesa che i fan della serie hanno dovuto sopportare, ma anche al fatto che stavolta Crash e i suoi amici dovranno muoversi avanti e indietro nel tempo per salvare il mondo. L'obiettivo degli sviluppatori è quello di riproporre e arricchire la formula action platform che tutti conosciamo, coadiuvata da numeri di tutto rispetto (la campagna è composta da oltre cento livelli!) e da alcune interessanti novità, come i diversi personaggi giocabili e le maschere, che garantiscono abilità speciali da utilizzare all'interno delle missioni.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, una scena di combattimento. In uscita il 16 marzo Il celebre action RPG nato dalla collaborazione fra lo scrittore R.A. Salvatore, il disegnatore Todd McFarlane e il game designer Ken Rolston, pubblicato originariamente nel 2012, torna con la remaster Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Un'edizione rinnovata non solo nella grafica, ma anche nel gameplay: gli sviluppatori ne hanno smussato gli spigoli e reso i combattimenti più coinvolgenti. Si para dunque di fronte ai nostri occhi la possibilità di esplorare nuovamente il regno open world di Amalur, con le sue città e le sue regioni, cercando di porre fine alla guerra sanguinosa che lo sta consumando. Al comando del primo guerriero tornato dalla morte, il nostro compito sarà quello di affrontare i mostri che hanno invaso il mondo e scegliere il nostro destino... letteralmente!

Plants Vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville Plants Vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville, una sequenza di combattimento. In uscita il 19 marzo Plants Vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville ci coinvolge in un nuovo, divertente scontro fra piante e zombie sullo sfondo di Neighborville: uno scenario ampio e sfaccettato, ricco di zone differenti e con tante potenzialità anche in ambito social, in cui daremo vita a battaglie spettacolari per un massimo di ventiquattro partecipanti. Potremo scegliere i nostri personaggi fra venti diverse classi, tutte largamente personalizzabili, e cimentarci con sei modalità competitive che includono l'inedita Arena di Battaglia, oppure con una modalità cooperativa per quattro giocatori che ci porterà a esplorare ciò che si trova al di fuori della città.

Balan Wonderworld Balan Wonderworld, uno dei coloratissimi mondi di gioco. In uscita il 26 marzo Creato da Yuji Naka, il padre di Sonic, Balan Wonderworld è un action platform ambientato in un mondo fantastico, una sorta di portale che dà sui sogni e che viene in qualche modo gestito dal proprietario di un misterioso teatro, Balan appunto. Ma che succede quando un esercito di mostri invade il Wonderworld? I due protagonisti dell'avventura, Emma e Leo, dovranno eliminare la pericolosa minaccia catapultandosi nelle dodici dimensioni accessibili nel corso della campagna e affrontando di volta in volta situazioni e meccaniche di gameplay completamente diverse, in un mix entusiasmante a cui non mancano neppure impegnativi e spettacolari boss fight.

It Takes Two It Takes Two, un'immagine dalla modalità cooperativa. In uscita il 26 marzo La nuova avventura a base cooperativa diretta da Josef Fares, It Takes Two ci permetterà di invitare un amico a giocare con noi, anche se non possiede il titolo, e di affrontare le tante sfide che i due personaggi principali, Cody e May, dovranno superare per tornare nella loro forma umana. I protagonisti del gioco sono infatti due genitori ai ferri corti che si ritrovano trasformati in piccoli pupazzi e devono trovare un modo per rimettere le cose a posto. Nel frattempo, però, gli servirà collaborare per sopravvivere alle tante insidie di un mondo che non conoscevano, fatto di animaletti selvatici e luoghi decisamente più ampi e pericolosi di come li ricordavano.