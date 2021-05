Elden Ring: data di uscita suggerita da Kadokawa, nuovo leak video circola in rete

Sta circolando online un nuovo frammento da sei secondi di Elden Ring, l'attesissimo gioco di From Software e Miyazaki. Il leak, che potete vedere poco sotto, è un breve segmento di un video tramite il quale possiamo scoprire un paio di ambientazioni del gioco. Inoltre, la compagnia madre di From Software - Kadokawa Corporation - ha dato un suggerimento sulla possibile data di uscita del gioco.

Prima di tutto, sottolineiamo che questi sei secondi di leak dedicati a Elden Ring provengono chiaramente da un video pensato per essere mostrato solo internamente, probabilmente lo stesso che è stato al centro del leak dello scorso marzo. Per questo motivo, è altamente probabile che si tratti di una parte del gioco non completa e non rappresentativa della qualità finale del gioco. Aggiungiamo inoltre che la qualità di questa gif non è alta, quindi è impossibile dare alcun tipo di giudizio su quanto possiamo vedere. Ovviamente, sempre che quanto mostrato sia veramente parte di Elden Ring, cosa di cui non possiamo essere del tutto certi.

Più interessanti invece le informazioni ottenute tramite il più recente report finanziario di Kadokawa Corporation. La compagnia madre di From Software afferma che si aspetta di pubblicare nuovi giochi durante l'anno fiscale in corso, ovvero entro il 31 marzo 2022. Ovviamente non è detto che Elden Ring sia incluso in questo pronostico, ma è possibile visto che vi è una sezione del report ad esso dedicato.

Nel report di Kadokawa viene presentato Elden Ring, spiegando che si tratta di un "gioco di ruolo d'azione, che segue il percorso della serie Dark Souls, che ha venduto più di 27 milioni di copie in tutto il mondo". Viene spiegato che il gioco è "creato in collaborazione con l'autore fantasy George R.R. Martin, che ha scritto capolavori come "Le cronache del Ghiaccio e del Fuoco", sulla quale si basa "Game of Thrones". Inoltre, viene specificato che Elden Ring proporrà "un'ambientazione dark fantasy" e che è "il più grande gioco di From Software in termini di puro volume".

Pare quindi che Elden Ring sia un gioco veramente massiccio. Forse anche per questo, lo sviluppo è stato più lento del previsto. Kadokawa afferma che alcuni dei giochi della compagnia hanno subito dei ritardi a causa delle restrizioni imposte dal COVID-19. Ancora una volta, la compagnia non cita specificatamente Elden Ring, ma è credibile che sia incluso. VGC afferma che fonti vicine a From Software hanno confermato che Elden Ring ha subito molteplici rimandi interni per questo motivo.

Elden Ring: leak e rumor, a quando un annuncio ufficiale?

Con una possibile uscita entro aprile 2022, è credibile che Elden Ring si avvicini al momento di un nuovo (vero) annuncio. L'ultima apparizione ufficiale del videogame risale infatti all'E3 2019. A sostegno di questa ipotesi vi sono le dichiarazioni di Jeff Grubb e Jason Schreier, i quali ritengono che non dovrebbe mancare troppo. Possibile che l'E3 2021 sia il momento scelto da From Software per svelare completamente il gioco?

In un recente leak si è parlato anche di classi, test pubblici e altri dettagli su Elden Ring.