Returnal: 7 consigli per iniziare a giocare

Avete cominciato a giocare Returnal ma state trovando difficoltà? Non temete, siamo qui per aiutarvi! Non vogliamo rovinarvi il piacere della scoperta, il dolore della sconfitta, ma se qualcuno ci avesse dato questi consigli quando abbiamo iniziato noi Returnal, non ci saremmo di certo offesi. Non troverete spoiler, soltanto uno relativo al primo upgrade permanente della tuta di Selene, la protagonista del gioco, che verrà sbloccato nel primissimo bioma. Quindi, rullo di tamburi: ecco a voi 7 buoni consigli per giocare a Returnal!

Punti deboli Iniziamo con un consiglio apparentemente di poca importanza, ma è proprio quello che avremmo voluto avere noi prima di iniziare a giocare con Returnal. Mirando di precisione con il grilletto sinistro del DualSense, non solo avremo una visuale più nitida della situazione, ma su ogni nemico presente e inquadrato comparirà anche un indicatore che mostrerà il suo punto debole. Una piccola ma fondamentale informazione che cambia radicalmente il corso delle battaglie. Divertitevi a fare centro!

La spada invincibile La prima grossa miglioria permanente al nostro equipaggiamento che troveremo è la spada. Con questa nuova arma potremo sbloccare nuovi percorsi, affidarci a dei risolutivi colpi corpo a corpo e, ed è questa la cosa più importante e meno scontata si tutte, disabilitare gli scudi nemici. Noi ci abbiamo messo un po' a realizzarlo, ma una volta presa confidenza con l'affilatissimo strumento non ce ne è stato più per nessuno... o quasi.

Piante sospette Il più delle volte la vegetazione del pianeta alieno nel quale è ambientato Returnal non sembra avere un ruolo nelle nostre scorribande, la cosa però non è del tutto vera. In rare occasioni, ogni pianta presente in una "stanza" rilascia un gran numero di oboliti, quindi due colpi voi sparateli sempre e state a guardare cosa succede. Ben più comune è quello che accade nelle stanze speciali, quelle solitamente abbinate a un nuovo potente powerup: qui le piante hanno una percentuale piuttosto na volta distrutte, di elargire energia, etere e altre utilissime sorprese. Sparate, sparate, sparate!

Etere mon amoure Ben presto vi sarà chiaro che l'etere è un elemento molto importante di Returnal. Se il gioco vi sta dando problemi, provate a fare qualche run soltanto per raccogliere questo non comune materiale, tanto l'etere vi rimarrà in tasca anche dopo morti. Con un buon quantitativo di etere, quando un ciclo sembra promettente, potrete fare un mucchio di cose utili come sbloccare subito un ottimo artefatto per la tuta, salvare la vostra build nel compilatore di DNA in modo da ricominciare da quello stesso punto in caso di morte e molto altro ancora. Averne tanta (ma il massimo è trenta unità) permette di investire per durare di più e molto probabilmente recuperare tutta l'etere spesa fino a quel momento.

Armi che crescono Ogni arma può possedere diverse abilità speciali che ne migliorano o modificano il tipo di sparo e donano ai proiettili diversi poteri. Procedendo nel gioco e raccogliendo nuove armi, vi accorgerete che alcune di queste abilità sono bloccate. Sbloccarle non è difficile, visto che basta usare l'arma in questione, il consiglio infatti è quello di farlo il prima possibile ogni volta che ne capita l'occasione visto che ogni abilità delle armi sbloccata, finirà nelle abilita disponibili nelle run successive, alzando di conseguenza la qualità media delle armi trovate.

Scatto Matto Lo scatto è un'abilità che avremo quasi immediatamente ma non è subito chiara quella che è la sua funzione migliore: rende immuni ai colpi! Non prima né dopo, ma nel mentre di uno scatto nessuno potrà colpirci tranne un particolare raggio laser che comparirà molto più avanti nel gioco. Quindi non abbiate paura a sguisciare tra le orde aliene con la vostra spada, saettando a destra e a manca in modo da evitare anche il più piccolo graffio. Attenti però a quegli oggetti che allungano tantissimo i tempi di ricarica, se non ci si fa caso si può finire molto male.