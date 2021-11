Biancaneve: Gal Gadot sarà la Strega Cattiva nel film live action Disney

Gal Gadot, la star di Wonder Woman, interpreterà il ruolo della Strega Cattiva nel nuovo film live-action Disney di Biancaneve.

Stando a quanto riporta Deadline, Disney da sempre voleva ingaggiare l'attrice per il ruolo della perfida strega e l'accordo è stato finalizzato nel corso di questa settimana. Gal Gadot dunque farà parte del cast della nuova pellicola, assieme a Rachel Zegler (West Side Story e Shazam! 2) che invece interpreta Biancaneve.

Gal Gadot sarà la Strega Cattiva di Biancaneve

Sempre secondo le informazioni condivise da Deadline, il nuovo adattamento cinematografico Disney espanderà la storia e avrà canzoni differenti rispetto al film animato originale degli anni '30. La colonna sonora è a cura di Benj Pasek e Justin Paul, che in passato hanno realizzato le musiche di The Greatest Showman. Il film live action di Biancaneve sarà diretto da Marc Webb e prodotto da Marc Platt. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2022 e per ora non sono ancora stati annunciati ulteriori interpreti.

Gal Gadot dunque si dimostra un'attrice poliedrica e instancabile. Attualmente infatti sta lavorando al thriller Heart of Stone e secondo alcune voci di corridoio anche a un film su Cleopatra. Inoltre fa parte del cast di Red Notice, assieme a Dwayne Johnson e Ryan Reynold, arrivato da poco nelle sale cinematografiche, mentre a febbraio 2022 tornerà nuovamente sul grande schermo con Assassinio sul Nilo. E come se non bastasse l'attrice vestirà nuovamente i panni di Wonder Woman in una nuova pellicola dedicata alla supereroina DC.

