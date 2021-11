Elden Ring, dopo il gameplay il protagonista del gioco si inchina per ringraziarci

Elden Ring è stato mostrato oggi con un nuovo video di gameplay che ha lasciato piuttosto soddisfati i fan delle produzioni targate From Software. Ebbene, il team ha voluto ringraziare tutti pubblicando una simpatica clip in cui il protagonista del gioco si inchina, in perfetto stile giapponese.

Il post, pubblicato da Yasuhiro Kitao, sembra essere stato molto apprezzato dagli utenti, che a loro volta hanno voluto ringraziare lo studio nipponico per il gameplay di Elden Ring e, in generale, per il lavoro svolto finora con questo nuovo, interessante progetto.

In uscita il 25 febbraio 2022, Elden Ring ci catapulterà in un meraviglioso ma insidioso mondo dark fantasy con struttura open world, creato per From Software dallo scrittore George R.R. Martin.

All'interno di questo scenario dovremo muoverci al comando di un guerriero Senzaluce, incontrando lungo il cammino avversari sempre più forti e letali, in particolare alcuni potentissimi boss che abbiamo già avuto modo di vedere in azione.