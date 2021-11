Netflix Games: giochi disponibili per iOS in Italia con l'abbonamento

A partire da oggi, giovedì 4 novembre, gli abbonati a Netflix in Italia potranno accedere ai 5 videgiochi della sezione Games anche su smartphone e tablet iOS.

I giochi disponibili sono Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: Il Gioco, Shooting Hoops, Teeter e Card Blast. Parliamo dunque dei medesimi videogiochi fruibili già da alcuni giorni dagli utenti Android e che si ispirano ad alcune delle serie televisive più famose di Netflix.

I giochi Netflix da ora sono disponibili su iOS in Italia

Loggando al vostro profilo Netflix con iPhone troverete una riga dedicata ai giochi da dove potrete selezionare un qualsiasi gioco da scaricare. Stesso procedimento anche per iPad, ma in questo caso potrete accedere ai videogiochi dal menu a discesa dove sono indicate le categorie.

Una volta scaricato il gioco di vostro interesse dall'App Store di Apple, questo apparirà sia nella home del vostro device iOS che all'interno dell'app di Netflix. Per accedervi vi verranno chieste le credenziali dell'abbonamento.

Come accaduto per i dispositivi Android, il rollout dei giochi all'interno dell'app Netflix richiederà del tempo, pertanto la riga Games potrebbe non apparire immediatamente. In ogni caso i giochi sono già scaricabili dagli abbonati nell'App Store per dispositivi iOS.