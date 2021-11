Forza Horizon 5 è solo l’ennesimo titolo stellare degli Xbox Game Studios nel 2021

C'è una strana diceria, diffusa da chissà chi, che vuole il 2021 degli Xbox Game Studios debole nelle uscite. In realtà i fatti ci dicono che questo è stato l'anno migliore per gli sviluppatori first party di Microsoft, con Forza Horizon 5 che ha solo confermato una tendenza ormai visibilissima da mesi. Certo, la prima parte dell'anno ha visto l'uscita di meno esclusive. Nondimeno l'attività di molte software house della scuderia della casa di Redmond è stata davvero fervente. Facciamo un breve riepilogo di tutte le uscite dell'anno, iniziando dai progetti maggiori.

Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X e S ha confermato semplicemente quanto si era già visto su PC nel 2020, con però un'ottimizzazione specifica davvero ottima. Rimane un titolo di nicchia, visto il genere, ma di una nicchia estremamente felice, visto che è meraviglioso dal punto di vista tecnico e ludico.

Psychonauts 2 è un platform folle e pieno di creatività che non può che incantare chiunque lo provi. Probabilmente non ha venduto milioni di copie, ma le vendite poco importano di fronte a un simile capolavoro che è piaciuto universalmente alla stampa e al pubblico, tanto che molti lo vorrebbero eletto gioco dell'anno 2021. Double Fine ha fatto di nuovo centro.

Oltre ad aver ricevuto recensioni molto positive, Age of Empires IV è stato primo nelle vendite su Steam per giorni, battuto solo da Forza Horizon 5. È giocatissimo da decine di migliaia di giocatori contemporaneamente, in ogni momento della giornata, ed è apprezzato dalla maggioranza di quelli che lo hanno acquistato, come mostrano le recensioni degli utenti pubblicate sulla piattaforma di Valve.

Forza Horizon 5 è stato lodato da praticamente tutte le recensioni della stampa specializzata, compresa la nostra, e, visti i precedenti, siamo sicuri che non mancherà di appassionare anche i videogiocatori. Molti lo considerano il miglior gioco di corse arcade sul mercato, ambito in cui non ha praticamente rivali, a parte i Forza Horizon precedenti. Playground Games ha fatto centro per l'ennesima volta, lanciando oltretutto il gioco graficamente più bello della nuova generazione di console visto finora, pur essendo un titolo cross-gen.

Deathloop di Arkane Studios è un'esclusiva temporale per PS5 e PC ed è anche uno dei migliori giochi dell'anno tra quelli usciti per la console di Sony. Oltretutto è l'unica esclusiva di peso di PS5 della seconda metà dell'anno. Un gioiello.

Varie ed eventuali: non vanno dimenticate anche le uscite minori e gli aggiornamenti ai titoli in Accesso Anticipato. Ad esempio id Software ha pubblicato la versione rimasterizzata del primo Quake, che è stata accolta in modo molto positivo, e ha lanciato The Ancient Gods - Part Two, un'ottima espansione per l'altrettanto ottimo Doom Eternal. Obsidian continua ad aggiornare il suo strano survival Grounded, che migliora di patch in patch, e ha lanciato Assassinio su Eridano, un DLC per The Outer Worlds. InXile ha completato Wasteland 3 con il lancio del DLC The Battle of Steeltown. Poi se vogliamo ci sono tutte le novità di Mojang relative a Minecraft, titolo sottovalutato da certi giocatori, ma che rimane tra i più giocati al mondo.

All'appello manca solo Halo Infinite di 343 Industries, che potrebbe essere la classica ciliegina su una torta già di suo molto ricca, in attesa di vedere cosa ci aspetta per il 2022.